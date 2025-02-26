Абрамченко: форум «Территория жизни» создает идеи, меняющие жизнь к лучшему

«Форум Ru.Локация — площадка, которая активно развивает тему наследия, проект создан для обмена эффективными практиками работы с наследием нашей страны, раскрытием его экономического и социального потенциала. Он рассказывает об успешных примерах использования памятников архитектуры, развития внутреннего туризма и креативных индустрий, формирует новые идеи для реализации локальных проектов, меняющих к лучшему жизнь людей и облик территорий, создает точки притяжения для малого бизнеса», — говорится в приветствии Абрамченко, которое зачитала меценат, учредитель АНО содействия сохранению донской культуры «Этно-хутор Старозолотовский», сооснователь проекта Ru.Локация Ирина Узденова.