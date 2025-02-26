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Суд обязал «Кедр» вернуть еще один участок земли в парке имени 30-летия ВЛКСМ

В августе 2024 года по иску прокуратуры у компании уже изъяли один участок земли.

Источник: Комсомольская правда

В Омске Арбитражный суд по иску прокуратуры вернул в муниципальную собственность еще один участок земли в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В октябре 2022 года мэрия Омска передала участок площадью порядка 4800 квадратных метров в частную собственность по договору купли-продажи. Земельный участок был передан «Кедру» без проведения торгов. Причиной стало то, что компания уже владела теннисными кортами и административно-хозяйственными блоками, которые находились на территории парка.

«Вместе с тем это противоречит закону, поскольку земельный участок расположен в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, относится к землям общего пользования и не подлежит приватизации», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Помимо этого, теннисные корты длительное время не использовались по назначению, а административно-хозяйственный блок находится в заброшенном состоянии.

В июле 2024 года прокуратура направила иск об оспаривали договора купли-продажи и возврате участка в собственность города.

В минувший вторник, 25 февраля, Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал договор купли-продажи недействительным. В скором времени участок передадут в муниципальную собственность.

Ранее «КП Омск» сообщала, что «Кедр» вернул один участок земли в парке имени 30-летия ВЛКСМ мэрии Омска.