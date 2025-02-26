Суд обязал «Кедр» вернуть еще один участок земли в парке имени 30-летия ВЛКСМ

В октябре 2022 года мэрия Омска передала участок площадью порядка 4800 квадратных метров в частную собственность по договору купли-продажи. Земельный участок был передан «Кедру» без проведения торгов. Причиной стало то, что компания уже владела теннисными кортами и административно-хозяйственными блоками, которые находились на территории парка.