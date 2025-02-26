Директор ФТИ им. Иоффе: санкции ЕС могут повлиять на публикации ученых

«Наиболее неприятным эффектом будет, вероятно, отказ большего числа европейских журналов в публикации научных статей сотрудников нашего института, особенно молодых, которых мы научили публиковать свои результаты в высокорейтинговых международных журналах. Но, надеюсь, они справятся с этими неудобствами какое-то время, ведь главное все же это тот результат, который ты получил, а не его представление. А ЕС, собственно, своим решением лишь обеднит своих ученых отсутствием общения и дискуссии с российскими коллегами, что может оказаться для них более серьезной проблемой», — сказал он.