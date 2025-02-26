Директор ФТИ им. Иоффе: санкции ЕС могут повлиять на публикации ученых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Внесение физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН в 16-й пакет санкций ЕС против России не повлияет на работу учреждения, но может привести к отказу в публикации научных статей в международных журналах. Своим решением ЕС обеднит ученых отсутствием общения с российскими коллегами, такое мнение высказал директор института Сергей Иванов, отвечая на запрос ТАСС.
«Наиболее неприятным эффектом будет, вероятно, отказ большего числа европейских журналов в публикации научных статей сотрудников нашего института, особенно молодых, которых мы научили публиковать свои результаты в высокорейтинговых международных журналах. Но, надеюсь, они справятся с этими неудобствами какое-то время, ведь главное все же это тот результат, который ты получил, а не его представление. А ЕС, собственно, своим решением лишь обеднит своих ученых отсутствием общения и дискуссии с российскими коллегами, что может оказаться для них более серьезной проблемой», — сказал он.
Директор института отметил, что последние годы взаимодействие с организациями Европейского союза и США было затруднено, несмотря на сохранившиеся нормальные личные отношения с коллегами. Совместные проекты были полностью остановлены, а многие иностранные издательства научных журналов отказывали в публикации статей сотрудников ФТИ им. А. Ф. Иоффе.
«Имея опыт предыдущей подсанкционной деятельности, можно сказать, что вряд ли институт заметит какой-либо экономический эффект от санкций, который повлияет на его функционирование», — добавил он.
24 февраля главы МИД ЕС утвердили 16-й пакет санкций против России. Под санкции попали 48 физических и 35 юридических лиц, 53 компании, в том числе из Индии, Казахстана, КНР, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана, за якобы «помощь России в конфликте против Украины». Кроме того, санкции затронули различные сферы экономики, в том числе банковскую сферу, порты и аэропорты, запрещен экспорт авиатехнологий и игровых консолей. Новые ограничения введены против Крыма, Севастополя и регионов Донбасса и Новороссии с целью «затруднить их интеграцию в состав РФ».
Про институт.
ФТИ им. А. Ф. Иоффе занимается исследованиями практически во всем поле современной физики. Мировую известность институту принесли работы в области физики твердого тела, полупроводников, квантовой электроники, астрофизики, физики плазмы, физической газодинамики. Хорошо известны работы сотрудников института по физике межпланетного пространства и космологии, управляемому термоядерному синтезу, движению тел в атмосферах Земли и других планет.
Работы, выполненные в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, дважды удостаивались Нобелевских премий. В 1956 году Нобелевская премия по химии была присуждена академику Николаю Семенову за открытие и исследование цепных химических реакций. В 2000 году Нобелевская премия по физике была присуждена директору института академику Жоресу Алферову за работы по созданию и развитию полупроводниковых гетероструктур, «заложившие фундамент современной информационной техники».