Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожную камеру установили возле аэропорта Иркутска

Комплекс фиксирует превышение скорости, запрещенную парковку и другие нарушения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Внимание, автомобилисты Иркутска! Новую камеру для фиксации нарушений правил дорожного движения установили возле аэропорта — на улице Ширямова в направлении улицы Советской, перед въездом на парковку.

— Чтобы избежать нежданных «писем счастья», откажитесь от соблазна парковаться там, где нельзя, и будьте внимательны к каждому знаку на дороге, — пишут в соцсетях воздушной гавани.

Устройство фиксирует не только превышение скорости, но и запрещенную парковку на обочине вдоль терминала внутренних воздушных линий аэропорта, а также несоблюдение других правил.

Напомним, стало известно, где и когда можно бесплатно сдать тест на ВИЧ в Иркутске.