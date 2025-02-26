Дорожную камеру установили возле аэропорта Иркутска

Внимание, автомобилисты Иркутска! Новую камеру для фиксации нарушений правил дорожного движения установили возле аэропорта — на улице Ширямова в направлении улицы Советской, перед въездом на парковку.
— Чтобы избежать нежданных «писем счастья», откажитесь от соблазна парковаться там, где нельзя, и будьте внимательны к каждому знаку на дороге, — пишут в соцсетях воздушной гавани.
Устройство фиксирует не только превышение скорости, но и запрещенную парковку на обочине вдоль терминала внутренних воздушных линий аэропорта, а также несоблюдение других правил.
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