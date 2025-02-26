80 лет назад легендарных «ночных ведьм» наградили званиями Героя Советского Союза

Девушкам (в основном в авиацию пошли добровольцы ~в возрасте от 17 до 22 лет~) приходилось импровизировать и на ходу подгонять обмундирование: перекраивать гимнастерки, подрезать шинели и даже самим шить себе белье, поскольку вначале им присылали только мужское. Последнее некоторые ухитрялись делать из частей неиспользованных на боевых вылетах бомб, а именно, из парашюта от них. По крайней мере об одном таком случае упоминается в мемуарах «ночных ведьм». Слухи о нем дошли до вышестоящего командования, и двух провинившихся ~отдали под трибунал.~ Обе получили по десять лет, но сослуживцы смогли «отбить» подруг и добиться того, чтобы те отработали наказание в бою (до конца войны дожила только одна из них).