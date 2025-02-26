Созданы защищающие здоровые клетки от радиотерапии рака РНК-наночастицы

«Одним из главных плюсов нашего подхода является то, что мы используем в качестве начинки для наночастиц молекулы РНК. В отличие от аналогичных по структуре цепочек ДНК, они лишь временно заставляют клетки вырабатывать белок тихоходок, а не встраиваются в структуру их генома, что может быть значительно более опасным», — пояснил научный сотрудник медшколы Гарвардского университета (США) Амея Киртан, чьи слова приводит пресс-служба MIT.