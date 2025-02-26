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750 тысяч рублей выделили в Ростове на выплаты пострадавшим от БПЛА

Материальную помощь получили еще 50 жителей Ростова, чьи квартиры пострадали от БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Первомайском районе Ростова-на-Дону единовременную материальную помощь получили еще 50 жителей, чьи квартиры пострадали от атаки БПЛА. На выплаты из резервного фонда города было выделено 750 тысяч рублей, сообщают в администрации донской столицы.

— Прием заявлений продолжается. Сейчас в работе находится еще 50 заявлений от 116 человек, — информируют власти.

Напомним, в ночь на 8 февраля 2025 года после падения БПЛА в Первомайском районе донской столицы было повреждено остекление 14-ти жилых домов. Ранее сообщалось, что поврежденные стекла и окна заменили в 107 квартирах.