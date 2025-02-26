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«Мокрый снег и даже сугробы принесет циклон с Польши». Синоптики предупредили о серьезных осадках в Беларуси 28 февраля и 1 марта

Синоптики сказали, что февраль в Беларуси закончится снегопадом.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 54% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили, что после теплых дней, в Беларусь в конце февраля вернутся снегопады, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Так, в среду и четверг в Беларуси еще будет сохраняться хорошая погода. А в пятницу и субботу стоит ожидать небольшого циклона с осадками.

По информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, в Беларуси 27 февраля днем +2 — +5 градусов по востоку, а по западу воздух прогреется и до +8 — +10 выше ноля. Затем погода испортится из-за циклона.

— По западу Беларуси в пятницу, после обеда, со стороны Польши подойдет небольшой циклон, — комментируют синоптики.

«Польский» циклон затем в течение дня пятницы и в субботу ночью станет смещаться на восток через территорию Беларуси, постепенно ослабевая. При этом по западной части республики при температурах около 0 — +3 градусов прогнозируется снег с дождем. В центре страны и на востоке будет мокрый снег при температурах немного ниже нуля.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) наиболее интенсивные осадки прогнозируются на северо-западе Беларуси. К 06.00 утра субботы, 1 марта, в этих районах даже может появиться снежный покров от 5 до 8 сантиметров.

В Белгидромет сообщили погоду на 27 февраля, прогнозируя в этот день переменную облачность, но преимущественно без осадков. Дождь возможен только утром и днем по западу страны, местами — слабый гололед. В ночные часы минимумы будут от −12 мороза по востоку до +2 по западу Беларуси, а дневные максимумы примерно +1 — +7 градусов, с экстремумами по юго-западу до +10 выше нуля.