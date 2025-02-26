«Мокрый снег и даже сугробы принесет циклон с Польши». Синоптики предупредили о серьезных осадках в Беларуси 28 февраля и 1 марта

В Белгидромет сообщили погоду на 27 февраля, прогнозируя в этот день переменную облачность, но преимущественно без осадков. Дождь возможен только утром и днем по западу страны, местами — слабый гололед. В ночные часы минимумы будут от −12 мороза по востоку до +2 по западу Беларуси, а дневные максимумы примерно +1 — +7 градусов, с экстремумами по юго-западу до +10 выше нуля.