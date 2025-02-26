Минстрой Башкирии рассказал о популярной схеме мошенничества в ИЖС

«Проблема эта есть, и очень большая. С точки зрения регистрации, регулирования и контроля гражданин разрешение на строительство не получает, выбирая подрядчика самостоятельно. Нередко здесь орудуют мошенники, заманивающие людей дешевой ценой — мол, сделаем за три месяца и это будет стоить допустим не 60 тыс. рублей за квадратный метр, а 40 тыс. По факту же дома не достроены, возбуждаются уголовные дела по 159 статье», — пояснил Ковшов.