Минстрой Башкирии рассказал о популярной схеме мошенничества в ИЖС

По его данным, сегодня в республике на особом контроле находятся 33 случая, в большинстве своем связанных с мошенничеством юрлиц, которые обещают за короткий срок и ниже рыночной стоимости построить жилье. Против них возбуждаются уголовные дела, но к тому моменту они уже скрываются за пределами России.
«Проблема эта есть, и очень большая. С точки зрения регистрации, регулирования и контроля гражданин разрешение на строительство не получает, выбирая подрядчика самостоятельно. Нередко здесь орудуют мошенники, заманивающие людей дешевой ценой — мол, сделаем за три месяца и это будет стоить допустим не 60 тыс. рублей за квадратный метр, а 40 тыс. По факту же дома не достроены, возбуждаются уголовные дела по 159 статье», — пояснил Ковшов.
Чтобы навести порядок в сфере ИЖС, власти вводят применение эскроу-счетов по аналогии со строительством многоквартирных домов. Так, с 1 марта 2025 года использование этой схемы финансирования будет добровольным, с 2026 года — обязательным.
«Меры поддержки от минстроя Башкирии будут направлены в адрес тех застройщиков, кто работает по счетам эскроу, мы будем рассматривать только такие заявки», — отметил и. о. руководителя ведомства.
Артем Ковшов напомнил, что информация об аккредитованных подрядчиках и банках публикуется на федеральном ресурсе строим.дом.рф.