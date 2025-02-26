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Омские власти ищут перевозчика для автобусных маршрутов до кладбищ на Радоницу

Автобусы до городских кладбищ будут курсировать 26, 27 и 29 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска ищет подрядчика, который займется обслуживанием автобусных маршрутов до городских кладбищ на Радоницу 26, 27 и 29 апреля. Аукцион появился на портале госзакупок.

Согласно документу, стоимость контракта составляет 3,4 млн рублей, а автобусы будут ходить по 13 маршрутам. Ниже приводим полный список:

— № 601 (5 автобусов) «Улица Бударина» — «Ново-Кировское кладбище»;

— № 602 (13 автобусов) «Поселок Солнечный» — «Ново-Кировское кладбище»;

— № 603 (8 автобусов) «ПО “Иртыш” — “Ново-Южное кладбище”;

— № 604 (25 автобусов) «Улица Лобкова» — «Ново-Южное кладбище»;

— № 605 (14 автобусов) «ДК “Железнодорожник” — “Ново-Южное кладбище”;

— № 606 (5 автобусов) «Улица Бударина» — «Западное кладбище»;

— № 607 (10 автобусов) «Поселок Солнечный» — «Западное кладбище»;

— № 608 (14 автобусов) «ПО имени Баранова» — «Юго-Восточное кладбище»;

— № 609 (2 автобуса) «Улица Гашека» — «Юго-Восточное кладбище»;

— № 610 (19 автобусов) «ДК имени Малунцева» — «Северо-Восточное кладбище»;

— № 611 (13 автобусов) «Улица Бударина» — «Северо-Восточное кладбище»;

— № 612 (5 автобусов) «Улица 21-я Амурская» — «Северо-Восточное кладбище»;

— № 613 (1 автобус) «ДК имени Лобкова» — «Микрорайон Черемуховское».

Подать заявку на участие в аукционе можно до 4 марта. Внутри и снаружи автобусов подрядчик должен будет разместить информацию о способах оплаты проезда. Транспорт должен быть в надлежащем состоянии — чистый салон и окна без коррозии и повреждений.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске ищут подрядчика для капремонта школы № 13.