Омские власти ищут перевозчика для автобусных маршрутов до кладбищ на Радоницу

Подать заявку на участие в аукционе можно до 4 марта. Внутри и снаружи автобусов подрядчик должен будет разместить информацию о способах оплаты проезда. Транспорт должен быть в надлежащем состоянии — чистый салон и окна без коррозии и повреждений.