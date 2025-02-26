Грипп и ОРВИ на Кубани: число заболевших превысило 6 тысяч

Особенно подвержены болезни дети в возрасте от 7 до 14 лет, на которых приходится почти 16% всех случаев. По типу вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы среди ОРВИ, а грипп в основном вызывается вирусом гриппа В.



Специалисты предупреждают, что грипп может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, заболевания центральной нервной системы и сердца, а также обострения хронических заболеваний.



Врачи напоминают о важности личной профилактики, рекомендуя при первых симптомах заболевания оставаться дома и незамедлительно вызвать врача.