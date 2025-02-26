Особенно подвержены болезни дети в возрасте от 7 до 14 лет, на которых приходится почти 16% всех случаев. По типу вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы среди ОРВИ, а грипп в основном вызывается вирусом гриппа В.
Специалисты предупреждают, что грипп может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония, заболевания центральной нервной системы и сердца, а также обострения хронических заболеваний.
Врачи напоминают о важности личной профилактики, рекомендуя при первых симптомах заболевания оставаться дома и незамедлительно вызвать врача.
Грипп и ОРВИ на Кубани: число заболевших превысило 6 тысяч
На Кубани продолжает расти заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным регионального управления Роспотребнадзора, c начала года на территории края зарегистрировано 6164 случая заболеваний, из которых 2042 случая приходится на грипп. С начала февраля число заболевших достигло 2679 человек.
Особенно подвержены болезни дети в возрасте от 7 до 14 лет, на которых приходится почти 16% всех случаев. По типу вирусов преобладают риновирусы и РС-вирусы среди ОРВИ, а грипп в основном вызывается вирусом гриппа В.