4 марта жители Казани смогут бесплатно посетить Нацмузей РТ

Горожане смогут бесплатно посетить Национальный музей Татарстана и его филиалы 4 марта. Традиционно акция проходит каждый первый вторник месяца.
В этот день вход будет свободным в следующие учреждения культуры:
Дом-музей В. И. Ленина (ул. Ульянова-Ленина, 58);
Литературный музей Габдуллы Тукая (ул. Габдуллы Тукая, 74);
Музей Е. А. Боратынского (ул. Максима Горького 25/28);
Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина (ул. Горького, 10);
Музей Каюма Насыри (ул. Парижской коммуны, 35);
Музей-квартира Мусы Джалиля (ул. Максима Горького, 17, кв.28);
Музей композитора Назиба Жиганова (ул. Малая Красная, 14);
Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. (Кремль, проезд Шейнкмана, 12);
Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (ул. Островского, 15);
Национальный музей Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 2).
Экскурсии, мастер-классы и музейные программы необходимо оплачивать по прейскуранту. Подробности можно узнать по телефону: +7 (843)590−00−50, сообщили в пресс-службе Национального музея республики.