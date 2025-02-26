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4 марта жители Казани смогут бесплатно посетить Нацмузей РТ

В этот же день вход будет свободным в филиалах учреждения.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Горожане смогут бесплатно посетить Национальный музей Татарстана и его филиалы 4 марта. Традиционно акция проходит каждый первый вторник месяца.

В этот день вход будет свободным в следующие учреждения культуры:

Дом-музей В. И. Ленина (ул. Ульянова-Ленина, 58);

Литературный музей Габдуллы Тукая (ул. Габдуллы Тукая, 74);

Музей Е. А. Боратынского (ул. Максима Горького 25/28);

Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина (ул. Горького, 10);

Музей Каюма Насыри (ул. Парижской коммуны, 35);

Музей-квартира Мусы Джалиля (ул. Максима Горького, 17, кв.28);

Музей композитора Назиба Жиганова (ул. Малая Красная, 14);

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. (Кремль, проезд Шейнкмана, 12);

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (ул. Островского, 15);

Национальный музей Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 2).

Экскурсии, мастер-классы и музейные программы необходимо оплачивать по прейскуранту. Подробности можно узнать по телефону: +7 (843)590−00−50, сообщили в пресс-службе Национального музея республики.

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