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Суд арестовал новое имущество экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы арестовал новое имущество бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Источник: Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте денег, а также недвижимого имущества, которое принадлежит семье и аффилированным лицам экс-главы курорта. Расследование уголовного дела продолжается.

В середине февраля защита фигуранта просила суд снять арест с дома матери бывшего мэра. Супруга Алексея Копайгородского Янина Копайгородская также просила снять арест с дома, подаренного фонду, где сейчас проживают дети из прифронтовых территорий.

В отношении супругов Копайгородских продолжают действовать меры пресечения. Бывший мэр находится под стражей, его жена — под домашним арестом. Оба обвиняются по делу о растрате. В отношении Алексея Копайгородского в декабре 2024 года также возбудили второе уголовное дело о получении взятки в размере 43 млн руб. от предпринимателя.