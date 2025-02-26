Суд арестовал новое имущество экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

В отношении супругов Копайгородских продолжают действовать меры пресечения. Бывший мэр находится под стражей, его жена — под домашним арестом. Оба обвиняются по делу о растрате. В отношении Алексея Копайгородского в декабре 2024 года также возбудили второе уголовное дело о получении взятки в размере 43 млн руб. от предпринимателя.