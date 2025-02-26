Первый секретарь горизбиркома Маргарита Малова скончалась в Петербурге

«В нашей памяти Маргарита Григорьевна навсегда останется целеустремленным, активным человеком, мудрым наставником и руководителем, коллегой, щедрым на искреннюю поддержку и участие к каждому, с кем довелось работать», — добавили в пресс-службе горизбиркома.