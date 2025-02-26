В Омске на еще одном перекрестке изменили схему движения

Сегодня, 26 февраля, в Омске изменилась схема движения на перекрестке улиц Конева и 3-й Енисейской. Нововведения должны снизить заторы на этом участке. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Шелест.
Список вступивших в силу изменений выглядит следующим образом:
— с первой полосы разрешено движение прямо, повороты направо и налево;
— со второй и третьей полос разрешен поворот налево с улицы 3-й Енисейской на мост имени 60-летия Победы.
Помимо этого, омичи, которые выполняют разворот в сторону метромоста на зеленый сигнал дополнительной секции светофора, двигаются в одном направлении с поворачивающими налево водителями.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске более чем на год перекроют проезд в центре города.