МАРТ заблокировал 84 сайта из-за рекламы «чудодейственных» лекарств белорусам

Министерство антимонопольного регулирования и торговли ограничило доступ к 84 иностранным сайтам из-за ненадлежащей и лживой рекламы, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, с начала 2024-го МАРТ было инициировано ограничение доступа к 84 интернет-ресурсам. Мининформации получило уведомления о распространении на зарубежных сайтах ненадлежащей рекламы, нацеленной на белорусских пользователей.
Самыми распространенными нарушениями были реклама «чудодейственных» препаратов, не являющихся лекарствами, незаконное использование государственной символики Беларуси. Кроме того, на некоторых сайтах, имитирующих сайты крупных белорусских банков, Белпочты и других предприятий, вводили в заблуждение потребителей, чтобы выманить персональных данные. Еще нечестные ресурсы могли использовать в рекламе изображения товарных знаков и организации без их согласия. Под запрет попали и сайты с рекламой сексуальных услуг и другие.
Еще в Минске нелегальный продавец продавал опасное вещество детям.