МАРТ заблокировал 84 сайта из-за рекламы «чудодейственных» лекарств белорусам

Самыми распространенными нарушениями были реклама «чудодейственных» препаратов, не являющихся лекарствами, незаконное использование государственной символики Беларуси. Кроме того, на некоторых сайтах, имитирующих сайты крупных белорусских банков, Белпочты и других предприятий, вводили в заблуждение потребителей, чтобы выманить персональных данные. Еще нечестные ресурсы могли использовать в рекламе изображения товарных знаков и организации без их согласия. Под запрет попали и сайты с рекламой сексуальных услуг и другие.