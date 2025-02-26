Генпрокурор сказал проверить районы Беларуси, где давно не выявляли коррупции

Генеральный прокурор Андрей Швед сказал, что в Беларуси будут особенно проверять те районы, где не выявляют коррупционных преступлений в последнее время, пишет БелТА.
Так, глава Генпрокуратуры сказал, что в 2025-м прокурорами будет уделено внимание тем регионам, где давно не выявляли коррупционные преступления.
— Серьезное внимание также будет уделяться в текущем году тем районам, где годами не выявляются факты коррупции, — заявил он.
Еще генеральный прокурор подчеркнул, что борьба с коррупцией по-прежнему будет оставаться одним из приоритетов прокурорской работы. Также Андрей Швед сообщил, что в 2024-м в Беларуси применили новые оправдавшие себя подходы, которые были направлены на выявление коррупционных правонарушений.
— В том же ключе будем дальше действовать, — предупредил генпрокурор.
Швед отметил, что в итоге выявляется системная коррупция в ряде сфер. В 2024-м такие преступления выявлялись в промышленности, сельском хозяйстве и лесной отрасли.
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