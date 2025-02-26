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Генпрокурор сказал проверить районы Беларуси, где давно не выявляли коррупции

Генпрокурор Швед заявил о новых подходах для выявления коррупционных преступлений.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Андрей Швед сказал, что в Беларуси будут особенно проверять те районы, где не выявляют коррупционных преступлений в последнее время, пишет БелТА.

Так, глава Генпрокуратуры сказал, что в 2025-м прокурорами будет уделено внимание тем регионам, где давно не выявляли коррупционные преступления.

— Серьезное внимание также будет уделяться в текущем году тем районам, где годами не выявляются факты коррупции, — заявил он.

Еще генеральный прокурор подчеркнул, что борьба с коррупцией по-прежнему будет оставаться одним из приоритетов прокурорской работы. Также Андрей Швед сообщил, что в 2024-м в Беларуси применили новые оправдавшие себя подходы, которые были направлены на выявление коррупционных правонарушений.

— В том же ключе будем дальше действовать, — предупредил генпрокурор.

Швед отметил, что в итоге выявляется системная коррупция в ряде сфер. В 2024-м такие преступления выявлялись в промышленности, сельском хозяйстве и лесной отрасли.

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