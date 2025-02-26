Генпрокурор сказал проверить районы Беларуси, где давно не выявляли коррупции

Еще генеральный прокурор подчеркнул, что борьба с коррупцией по-прежнему будет оставаться одним из приоритетов прокурорской работы. Также Андрей Швед сообщил, что в 2024-м в Беларуси применили новые оправдавшие себя подходы, которые были направлены на выявление коррупционных правонарушений.