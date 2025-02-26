Жителей Пермского края просят помочь пересчитать грачей

«Мы приглашаем всех желающих провести народный мониторинг грачевников. Ценными являются сообщения с указанием мест нахождения грачевников, даже старых. Просим вас присылать сведения с указанием места (координат), количества гнездящихся птиц, для старых грачевников нужно указывать годы последнего гнездования. Можно присылать фотографии и результаты наблюдений за жизнью грачей в колонии, сроками прилета, постройки гнезд, появлением птенцов, датами отлета птиц», — пояснили в обществе.