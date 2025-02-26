Жителей Пермского края просят помочь пересчитать грачей

В Пермском крае пройдет перепись грачей. Об этом сообщили в Пермском орнитологическом обществе.
За последние годы в Пермском крае количество грачей на гнездовании сократилась более чем в 20 раз, эта тенденция продолжается и в настоящее время.
Ученые называют несколько основных причин такого стремительного сокращения: резкое уменьшение животноводческих комплексов, вырубка высоких (гнездовых) деревьев, удаленность кормовых станций от колонии в результате интенсивной застройки города, особенно домами высокой этажности, прямое уничтожение гнезд человеком и другое.
Поэтому общество просит пермяков помочь в подсчете и мониторинге птиц.
«Мы приглашаем всех желающих провести народный мониторинг грачевников. Ценными являются сообщения с указанием мест нахождения грачевников, даже старых. Просим вас присылать сведения с указанием места (координат), количества гнездящихся птиц, для старых грачевников нужно указывать годы последнего гнездования. Можно присылать фотографии и результаты наблюдений за жизнью грачей в колонии, сроками прилета, постройки гнезд, появлением птенцов, датами отлета птиц», — пояснили в обществе.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае подвели итоги Всероссийской акции по переписи воробьев, которая проходила с 4 по 10 марта. В ней приняли участие 362 жителя края, которые сумели насчитать 5062 воробья.