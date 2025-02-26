Стало известно, почему прозвучала сирена в центре Краснодара

«26 февраля в районе 12:00 произошла сработка звуковой сирены региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения по адресу: ул. Красная, 135 по причине технической поломки», — рассказали в официальном Telegram-канале ЕДДС города.
Ведутся работы по устранению неисправности. Горожанам рекомендовали соблюдать спокойствие.
«Ъ-Кубань» писал, что утром в среду РСЧС объявило отбой беспилотной опасности в Краснодаре. Оповещение жители города получили вечером накануне. За ночь над территорией края сбили 83 БПЛА.