В центре Челябинска 27 апреля пройдет трейловый забег

Новый забег «Сердце столицы» пройдет 27 апреля в самом центре Челябинска. Старт и финиш запланирован на стадионе им. Е. Елесиной. Для участников подготовили дистанции на 5, 10, 21 км, а также детский забег на 800 метров. Маршрут пройдет по дорожкам стадиона и сосновому бору.
Начать беговой соревновательный сезон и насладиться интересными трассами может каждый, главное выбрать дистанцию для своего уровня физической подготовки. Профессиональное покрытие стадиона для легкой атлетики сменится лесными тропами, а свежий весенний воздух, сосны и болельщики создадут беговой ритм.
Маршруты дистанции:
• 800 м (детский забег) — для детей от 3 до 12 лет; "Трасса, вдохновленная детскими улыбками и смехом, пройдет по стадиону им. Е. Елесиной и лыжероллерной трассе.
• 5 км — для всех желающих в возрасте от 12 до 70 лет; Маршрут ведет через «тропу исследователей» до детской железной дороги, сквозь сосновый бор по солнечным тропам до «Долины сказок» и завершиться ярким финишем на стадионе им Е. Елесиной.
• 10 км — для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет; Маршрут пройдет до урочища Монахи по эко-тропе «Тропа исследователей» и приведет бегунов через «Долину сказок» на финиш на стадион им .Е. Елесиной.
• 21 км — для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 70 лет; Маршрут пройдет до урочища Монахи по эко-тропе «Тропа исследователей», бегуны обогнут каменный (студенческий) карьер и продолжат забег по лыжным трассам, финишируя на стадионе им. Е. Елесиной.
Каждый участник забега получит стартовый пакет с нагрудным номером и встроенным индивидуальным датчиком записи времени, подарками от партнеров. А тот, кто пробежит всю дистанцию, будет награжден медалью финишера.
Подробная информация и регистрация на забег доступные на официальном сайте мероприятия.