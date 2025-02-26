В центре Челябинска 27 апреля пройдет трейловый забег

• 5 км — для всех желающих в возрасте от 12 до 70 лет; Маршрут ведет через «тропу исследователей» до детской железной дороги, сквозь сосновый бор по солнечным тропам до «Долины сказок» и завершиться ярким финишем на стадионе им Е. Елесиной.