Автомобиль Honda Stream с тремя детьми провалился под лед на Байкале

Иномарка оказалась слишком тяжелой и частично ушла под воду. К счастью, отдыхающие успели выбраться из легковушки и отделались испугом. Один из детей сильно промок. На место прибыли спасатели. На вездеходе школьников доставили на базу отдыха в деревне Курма. С владельцем машины отряд вернулся к месту происшествия. При помощи лебедки его оттащили к берегу.