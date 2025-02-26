Автомобиль Honda Stream с тремя детьми провалился под лед на Байкале

Поездка по льду Байкала едва не закончилась трагедией на Байкале. Туристы из Томска на иномарке Honda Stream выехали на лед Малого Моря в районе Сарминской косы. В салоне были водитель и трое детей 11-ти и 8-и лет. Об этом сообщают в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.
Иномарка оказалась слишком тяжелой и частично ушла под воду. К счастью, отдыхающие успели выбраться из легковушки и отделались испугом. Один из детей сильно промок. На место прибыли спасатели. На вездеходе школьников доставили на базу отдыха в деревне Курма. С владельцем машины отряд вернулся к месту происшествия. При помощи лебедки его оттащили к берегу.
Важно! Выход и выезд на лед вне специально оборудованных ледовых переправ запрещен.