Что такое пирамида Маслоу, какие уровни она включает и как ее применять

Если рассматривать образ жизни личности через призму пирамиды, то можно сознательно распределять ресурсы и внимание в соответствии с потребностями. Это значит, что если вы стремитесь к развитию личности, стоит убедиться, что базовые «этажи» не «шатаются». Многие психологи и коучи используют базовую пирамиду Маслоу для того, чтобы помочь клиентам определить, где именно в настоящий момент «сбой», почему нет чувства удовлетворения или мотивации. Иногда оказывается, что человек хочет самоактуализироваться (например, стать известным художником), но у него не хватает финансовой стабильности или он живет в токсичной среде. Тогда логично сначала решить проблему безопасности и социальных контактов, а уже потом переходить к творчеству.