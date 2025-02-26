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В Омске подростки стали получать зарплату на 23% больше, чем еще год назад

Данные о зарплатах омских подростков проанализировал популярный сервис по поиску работы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске выросли зарплаты для молодежи от 16 до 18 лет. За последний год рост окладов для подростков составил 23%. Такие данные приводит сервис «Авито Работа».

Больше всего выросли зарплаты в сфере доставки. Здесь школьникам предлагают сокращенный график и самостоятельное планирование нагрузки. Для учеников система автоматически не выдаст заказ, если юный сотрудник выработал положенные ему 4 часа, а 7 часов в день может работать подросток до 18 лет, который уже окончил школу.

Число вакансий для трудоустройства курьеров увеличилось на 72%. Средняя зарплата составляет 65 442 рублей в месяц. При этом стоит учитывать, что на руки выдается сумма за вычетом налогов. В этой сфере также можно неплохо зарабатывать на чаевых.

Интересно, что второй по популярностью профессией у подростков становится мастер маникюра. В этой сфере зарплата ниже, около 30 тысяч в месяц. Также отмечается высокий спрос на эту профессию. Подростков охотно берут на неполный день для проведения презентаций, разовых мероприятий, раздачи рекламных буклетов.

Ранее мы писали, что в Омске ищут перевозчиков для организации маршрутов на Радоницу.