В Омске подростки стали получать зарплату на 23% больше, чем еще год назад

Больше всего выросли зарплаты в сфере доставки. Здесь школьникам предлагают сокращенный график и самостоятельное планирование нагрузки. Для учеников система автоматически не выдаст заказ, если юный сотрудник выработал положенные ему 4 часа, а 7 часов в день может работать подросток до 18 лет, который уже окончил школу.