В 48 школах Волгоградской области ввели карантин из-за ОРВИ

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, на дистанционное обучение переведены учащиеся отдельных классов 48 школ. Напомним, неделей ранее школ, где был введен частичный карантин, было больше — 56. Такие же меры по разобщению обучающихся применяются и в детских садах, а также в колледжах и вузах.