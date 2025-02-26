В 48 школах Волгоградской области ввели карантин из-за ОРВИ

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, на дистанционное обучение переведены учащиеся отдельных классов 48 школ. Напомним, неделей ранее школ, где был введен частичный карантин, было больше — 56. Такие же меры по разобщению обучающихся применяются и в детских садах, а также в колледжах и вузах.
Эпидемиологи отмечают также снижение уровня заболеваемости ОРВИ на 8%, а COVID-19 — на 21%.
При этом волгоградцев отправляют на больничные РС-вирус, риновирусы, коронавирус (HCoV) и другие возбудители, а также грипп.