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Екатерина Мизулина приехала в Петербург в день премьеры оперы с SHAMAN

Глава Лиги безопасного интернета проведет встречу с курсантами военной академии.

Источник: Комсомольская правда

Екатерина Мизулина приехала в Санкт-Петербурге в день премьеры этно-оперы «Князь Владимир», в которой главную роль исполняет SHAMAN. Премьера спектакля пройдет 26 февраля в Ледовом дворце. Глава Лиги безопасного интернета сообщила в своем Telegram-канале, что в Северной столице она по рабочим вопросам.

— Очень бы хотелось просто погулять по городу. Давно здесь не была. Но работа не терпит. Еду сейчас проводить встречу с курсантами Военной академии связи (Военная академия связи им. С. М. Будённого — прим.ред). Думаю будет очень интересный разговор об информационной войне и беспилотниках, — поделилась планами Екатерина Мизулина.

Общественность активно обсуждает личную жизнь Екатерины Мизулиной и певца SHAMAN. Публика подозревает, что между ними бурный роман. После развода Ярослав Дронов стал часто появляться в обществе главы «Лиги безопасного интернета». А на съемках клипа они якобы поцеловались, подлив масла в огонь. Но сам Ярослав отвечает на вопросы об отношениях с Мизулиной так: их связывает любовь к родине.

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