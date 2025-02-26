Екатерина Мизулина приехала в Петербург в день премьеры оперы с SHAMAN

Общественность активно обсуждает личную жизнь Екатерины Мизулиной и певца SHAMAN. Публика подозревает, что между ними бурный роман. После развода Ярослав Дронов стал часто появляться в обществе главы «Лиги безопасного интернета». А на съемках клипа они якобы поцеловались, подлив масла в огонь. Но сам Ярослав отвечает на вопросы об отношениях с Мизулиной так: их связывает любовь к родине.