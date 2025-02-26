Екатерина Мизулина приехала в Петербург в день премьеры оперы с SHAMAN

Екатерина Мизулина приехала в Санкт-Петербурге в день премьеры этно-оперы «Князь Владимир», в которой главную роль исполняет SHAMAN. Премьера спектакля пройдет 26 февраля в Ледовом дворце. Глава Лиги безопасного интернета сообщила в своем Telegram-канале, что в Северной столице она по рабочим вопросам.
— Очень бы хотелось просто погулять по городу. Давно здесь не была. Но работа не терпит. Еду сейчас проводить встречу с курсантами Военной академии связи (Военная академия связи им. С. М. Будённого — прим.ред). Думаю будет очень интересный разговор об информационной войне и беспилотниках, — поделилась планами Екатерина Мизулина.
Общественность активно обсуждает личную жизнь Екатерины Мизулиной и певца SHAMAN. Публика подозревает, что между ними бурный роман. После развода Ярослав Дронов стал часто появляться в обществе главы «Лиги безопасного интернета». А на съемках клипа они якобы поцеловались, подлив масла в огонь. Но сам Ярослав отвечает на вопросы об отношениях с Мизулиной так: их связывает любовь к родине.