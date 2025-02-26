В Кишиневе одну из улиц перекроют на два месяца: Рассказываем, как будет курсировать общественный транспорт

Мэрия Дурлешт сообщает, что с 3 марта 2025 года начнутся ремонтные работы на улице Александра чел Буна, отмечает Noi.md.
В период с 03.03.2025 по 30.04.2025 движение автомобильного транспорта будет приостановлено на все время проведения работ на участке № 5 и № 60 улицы Александра чел Буна.
Автобус № 11 будет перенаправлен на улицу Ливезилор. Троллейбус № 35 будет перенаправлен на улицу Кавказ. Автобус № 12 будет курсировать только в пределах города Дурлешты: фабрика Aschim — улица Ливезилор — улица Картуша — улица Н. Димо — улица Кавказ — улица Штефан Водэ — фабрика Aschim.
Микроавтобусы, курсирующие по территории города Дурлешты, обеспечат пассажирские перевозки в районах, где приостановлено движение городского транспорта по следующему маршруту: ул. И. Крянгэ — ул. Т. Владимиреску — Ливезилор — Н. Тестемицану — М. Костин — Н. Димо — Яловены — Южный железнодорожный вокзал.
Водителям, пересекающим участки, где объявлено о приостановке движения, настоятельно рекомендуется соблюдать требования временных дорожных знаков или избегать этих участков.