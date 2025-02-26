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Автобусные маршруты между Воронежем и Борисоглебском скорректируют

Жители Борисоглебска теперь смогут добираться до областной больницы без пересадок.

Источник: Freepik

Компания «Регионтранс» заявила об изменении путей следования маршрутов № 518Б и № 518Э. Корректировки внесли для улучшения доступности медицинских социально значимых услуг для жителей Воронежской области. Оба автобуса следуют из Борисоглебска в Воронеж. Один отправляется в 4:30, второй в 5:05. Пассажиры, севшие на эти утренние рейсы, теперь смогут без пересадок добираться до остановки «Областная больница» в региональном центре.

Ранее в компании «Регионтранс» заявили о возобновлении работы автобусов № 667. Общественный транспорт связывает Верхнехавский район и Воронеж.