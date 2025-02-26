Игрок омского «Авангарда» Рид Буше выйдет на лед в защитном шлеме

Сегодня омские болельщики смогут увидеть Рида Буше в работе. Ожидается, что нападающий «Авангарда» Буше выйдет на лед в «пацанском матче» против «Витязя». Игра начнется сегодня в 19:30 в Омске.
Как стало ясно из сообщений и фото пресс-службы клуба, Буше будет играть в маске с защитой, так как восстанавливается после перелома лицевой кости. 25 февраля Буше появился в основном составе команды на игру.
«Чувствую себя хорошо, готов выйти на лед. Нам предстоит непростая проверка. У них (у “Витязя”) в команде много мастеровитых игроков, нам нужно быть внимательными и действовать мощно», — рассказал о настрое на игру омский хоккеист.
Серьезную травму Рид Буше получил 29 января во встрече с «Салаватом Юлаевым». Хоккеист даже был направлен на операции в Германию. Ранее мы писали, что два форварда омского «Авангарда», Рид Буше и Никита Холодилин, могут вернуться в игру.