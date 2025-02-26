Генпрокурор Швед: 35 руководителей МАЗ, МТЗ, БелАЗ и Атлант осуждены за взятки

Глава Генпрокуратуры заметил, что в Беларуси остается высоким уровень коррупции в промышленности. В 2024-м только по фактам взяточничества Генпрокуратура возбудила 56 уголовных дел. При этом половина выявленных преступлений были фактами получения взяток. В основном, деньги топ-менеджерам передавали за лоббирование интересов частных фирм.