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Генпрокурор Швед: 35 руководителей МАЗ, МТЗ, БелАЗ и Атлант осуждены за взятки

Генпрокуратура сказала о 35 осужденных за взятки топ-менеджеров МАЗ, МТЗ, БелАЗ и Атлант.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Андрей Швед сказал, что в Беларуси более трех десятков руководителей крупных предприятий были осуждены за коррупцию, пишет БелТА.

— За последние три года в акционерных обществах МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Атлант и на предприятиях, входящих в их структуру, за получение взяток осуждено 35 лиц, занимавших руководящие должности, — прокомментировал он.

Глава Генпрокуратуры заметил, что в Беларуси остается высоким уровень коррупции в промышленности. В 2024-м только по фактам взяточничества Генпрокуратура возбудила 56 уголовных дел. При этом половина выявленных преступлений были фактами получения взяток. В основном, деньги топ-менеджерам передавали за лоббирование интересов частных фирм.

Сейчас Совмин Беларуси реализует предложения Генпрокуратуры, в том числе для обеспечения прозрачности процедур закупок и усиления контроля со стороны министерств за подчиненными организациями. Кроме того, за предоставление взяток в интересах юрлица к административной ответственности привлекли 90 организаций.

— Общая сумма наложенных взысканий составила более 900 тысяч белорусских рублей, — констатировал Швед.

Еще генпрокурор сказал о проверке районов Беларуси, где не выявляют факты коррупции.

Тем временем МАРТ заблокировал 84 сайта из-за рекламы «чудодейственных» лекарств белорусам.