Генпрокурор Швед: 35 руководителей МАЗ, МТЗ, БелАЗ и Атлант осуждены за взятки

Генеральный прокурор Андрей Швед сказал, что в Беларуси более трех десятков руководителей крупных предприятий были осуждены за коррупцию, пишет БелТА.
— За последние три года в акционерных обществах МАЗ, МТЗ, БелАЗ, Атлант и на предприятиях, входящих в их структуру, за получение взяток осуждено 35 лиц, занимавших руководящие должности, — прокомментировал он.
Глава Генпрокуратуры заметил, что в Беларуси остается высоким уровень коррупции в промышленности. В 2024-м только по фактам взяточничества Генпрокуратура возбудила 56 уголовных дел. При этом половина выявленных преступлений были фактами получения взяток. В основном, деньги топ-менеджерам передавали за лоббирование интересов частных фирм.
Сейчас Совмин Беларуси реализует предложения Генпрокуратуры, в том числе для обеспечения прозрачности процедур закупок и усиления контроля со стороны министерств за подчиненными организациями. Кроме того, за предоставление взяток в интересах юрлица к административной ответственности привлекли 90 организаций.
— Общая сумма наложенных взысканий составила более 900 тысяч белорусских рублей, — констатировал Швед.
Еще генпрокурор сказал о проверке районов Беларуси, где не выявляют факты коррупции.
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