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В Могилеве молодой мужчина погиб на кладбище, сорвавшись с 15-метровой высоты

Мужчина погиб во время работ на городском кладбище в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве на городском кладбище погиб мужчина, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Трагедия произошла в областном центре в январе. В один из дней 30-летний индивидуальный предприниматель на городском кладбище проводил работы по спилу деревьев.

Когда мужчина был на высоте, часть ствола дерева, на котором был прикреплен страховочный трос, обломилась, и могилевчанин упал с высоты около 15 метров. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Судмедэксперты установили, что в результате падения с высоты мужчина получил переломы костей скелета и головы, разрывы внутренних органов, кровоподтеки и ссадины. Его смерть наступила от сочетанной тупой травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей.

Следственный комитет проводит проверку.

Тем временем генпрокуратура сказала о проверке районов Беларуси, где не выявляют факты коррупции.