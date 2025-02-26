В Могилеве молодой мужчина погиб на кладбище, сорвавшись с 15-метровой высоты

В Могилеве на городском кладбище погиб мужчина, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Трагедия произошла в областном центре в январе. В один из дней 30-летний индивидуальный предприниматель на городском кладбище проводил работы по спилу деревьев.
Когда мужчина был на высоте, часть ствола дерева, на котором был прикреплен страховочный трос, обломилась, и могилевчанин упал с высоты около 15 метров. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали его смерть.
Судмедэксперты установили, что в результате падения с высоты мужчина получил переломы костей скелета и головы, разрывы внутренних органов, кровоподтеки и ссадины. Его смерть наступила от сочетанной тупой травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей.
Следственный комитет проводит проверку.
Тем временем генпрокуратура сказала о проверке районов Беларуси, где не выявляют факты коррупции.