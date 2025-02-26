За неделю интернет-мошенники обманули 195 жителей Ростовской области

За последнюю неделю интернет-мошенники обманули 195 жителей Ростовской области. В общей сложности люди потеряли более 4,5 млн рублей. Эту информацию публикует донская прокуратура.
— В частности, жителям Дона звонили и пугали, что их счета заблокированы или были сняты преступниками. Пострадавшие верили в это и в итоге теряли все свои сбережения, — отмечают в прокуратуре.
Например, жертвой мошенников в Ростовской области стал пожилой мужчина. Ему звонили через мессенджер и угрожали уголовным делом, а потом убедили перечислить почти 3 млн рублей на «безопасный счет».
Жителям Дона напоминают: банковские работники никогда не совершают операций по телефону и не просят клиентов сообщать конфиденциальные сведения. Правоохранители также выясняют все вопросы в отделе, а не с помощью телефонных звонков и сообщений.