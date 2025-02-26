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За неделю интернет-мошенники обманули 195 жителей Ростовской области

В Ростовской области интернет-мошенники обманули 195 человек на 4,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

За последнюю неделю интернет-мошенники обманули 195 жителей Ростовской области. В общей сложности люди потеряли более 4,5 млн рублей. Эту информацию публикует донская прокуратура.

Как уточняют в ведомстве, преступники наживались на доверчивых жертвах при совершении сделок купли-продажи и во время обмена товаров через сайты. Также аферисты крали чужие деньги, предлагая дополнительную работу и общаясь под видом сотрудников банков, МВД и ФСБ.

— В частности, жителям Дона звонили и пугали, что их счета заблокированы или были сняты преступниками. Пострадавшие верили в это и в итоге теряли все свои сбережения, — отмечают в прокуратуре.

Например, жертвой мошенников в Ростовской области стал пожилой мужчина. Ему звонили через мессенджер и угрожали уголовным делом, а потом убедили перечислить почти 3 млн рублей на «безопасный счет».

Жителям Дона напоминают: банковские работники никогда не совершают операций по телефону и не просят клиентов сообщать конфиденциальные сведения. Правоохранители также выясняют все вопросы в отделе, а не с помощью телефонных звонков и сообщений.