Волгоград оказался частично обесточен из-за масштабного сетевого сбоя

В свою очередь на горячей линии АО «ВМЭС» абонентам сообщают о том, что в Дзержинском районе Волгограда произошла авария на сетях электроснабжения. В настоящее время на месте уже работают специалисты. Ориентировочное время завершения работ — 16:00.