Волгоград оказался частично обесточен из-за масштабного сетевого сбоя

Сообщения об отсутствии коммунального ресурса приходят в редакцию из центральной и северной части города. Без электроэнергии находятся жилые массивы на ул. Землячки, на проспекте Жукова, на Семи ветрах, в числе и поликлиника № 28.
По данным «Волгоградоблэлектро», авария могла произойти на объектах «Федеральной сетевой компании». Редакция уточняет информацию о произошедшем в организации.
В свою очередь на горячей линии АО «ВМЭС» абонентам сообщают о том, что в Дзержинском районе Волгограда произошла авария на сетях электроснабжения. В настоящее время на месте уже работают специалисты. Ориентировочное время завершения работ — 16:00.