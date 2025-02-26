«Потеплеет до +16». Синоптики пообещали две ощутимые волны тепла в Беларуси в начале марта

В Беларуси весна начнется с двух ощутимых волн тепла, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) в Беларуси в начале марта прогнозируются две уверенные волны тепла.
Короткая волна тепла будет длиться 3 — 4 марта. А затем ожидается приход и более основательного тепла. Вторая теплая мартовская волна начнется с 6 марта. Поэтому на 8 Марта белорусок может порадовать очень теплая погода.
— Предварительно, в Беларуси 6 — 8 марта стоит ожидать около +10 — +14 градусов, а по западу температура может подняться и до +16 выше ноля, — отметили синоптики.
Однако при этом такой длительный период теплой и сухой погоды дает крайне неблагоприятный прогноз касаемо запасов почвенной влаги на значительной территории Беларуси.
Ранее уже синоптики дали первый прогноз на весну 2025 в Беларуси: «Температуры выше нормы и небольшой дефицит осадков».
Также синоптики предупредили о серьезных осадках в Беларуси 28 февраля и 1 марта: «Мокрый снег и даже сугробы принесет циклон с Польши».