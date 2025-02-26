Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Потеплеет до +16». Синоптики пообещали две ощутимые волны тепла в Беларуси в начале марта

Синоптики сказали про две волны тепла в начале марта в Беларуси и +16 на 8 Марта.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси весна начнется с двух ощутимых волн тепла, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Так, по информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) в Беларуси в начале марта прогнозируются две уверенные волны тепла.

Короткая волна тепла будет длиться 3 — 4 марта. А затем ожидается приход и более основательного тепла. Вторая теплая мартовская волна начнется с 6 марта. Поэтому на 8 Марта белорусок может порадовать очень теплая погода.

— Предварительно, в Беларуси 6 — 8 марта стоит ожидать около +10 — +14 градусов, а по западу температура может подняться и до +16 выше ноля, — отметили синоптики.

Однако при этом такой длительный период теплой и сухой погоды дает крайне неблагоприятный прогноз касаемо запасов почвенной влаги на значительной территории Беларуси.

Ранее уже синоптики дали первый прогноз на весну 2025 в Беларуси: «Температуры выше нормы и небольшой дефицит осадков».

Также синоптики предупредили о серьезных осадках в Беларуси 28 февраля и 1 марта: «Мокрый снег и даже сугробы принесет циклон с Польши».