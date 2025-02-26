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Диета при пищевых отравлениях, что делать при рвоте и деирее, рекомендации врачей

Пищевые отравления стабильно занимают первые позиции в списке недомоганий. Вопреки распространенному мнению, вспышки заболевания случаются не только жарким летом, но и в холодное время года. Несвежие продукты, пища, приготовленная с нарушениями, ротавирусные инфекции — причин отравления масса. Какие симптомы укажут на то, что вы отравились, что можно есть при отравлении, сколько следует пить — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Пищевые отравления стабильно занимают первые позиции в списке недомоганий. Вопреки распространенному мнению, вспышки заболевания случаются не только жарким летом, но и в холодное время года. Несвежие продукты, пища, приготовленная с нарушениями, ротавирусные инфекции — причин отравления масса. Какие симптомы укажут на то, что вы отравились, что можно есть при отравлении, сколько следует пить — в материале «Газеты.Ru».

Отравление и его симптомы.

Отравление — это острое состояние, при котором организм борется с токсинами, бактериями или вирусами, попавшими с пищей или водой. Правильное питание в этот период играет ключевую роль, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. Именно правильное питание помогает восстановить работу ЖКТ, предотвратить обезвоживание и ускорить выздоровление.

Основные признаки пищевого отравления.

* тошнота и рвота;

* диарея; слабость,
* головокружение;
* спазмы в животе;
* повышение температуры (редко выше 38°C).

Симптомы отравления обычно проявляются через 2−6 часов после употребления некачественной пищи и длятся от 1 до 3 дней.

«Чаще всего самым первым проявлением отравления становится рвота. Это защитный механизм организма, во время которого происходит спазм кишечника, мускулатуры, брюшной полости, диафрагмы. После чего кишечник очищается от вредных, непереваренных продуктов», — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

Врач обратил внимание, что рвота во время пищевого отравления может быть сильной. Вместе с жидкостью человек теряет огромное количество электролитов, из-за чего быстро наступает обезвоживание. Кроме того, пищевое отравление может сопровождаться диареей, которая тоже приводит к сильному обезвоживанию.

Первые действия после отравления.

Промывание желудка: выпейте 1−2 стакана теплой воды с содой (1 ч. л. на литр) и вызовите рвоту.

Прием сорбентов: активированный уголь, «Полисорб» или «Энтеросгель», они нейтрализуют токсины.

Отказ от еды: как минимум первые 4−6 часов ничего не ешьте, чтобы дать желудку отдохнуть.

Врач общей практики, гериатр Елена Павлова пояснила «Газете.Ru», что при отравлении происходит выделение токсинов, с которыми организму приходится усиленно бороться. На это необходима энергия. Именно поэтому мы ощущаем сильную слабость.

При первых симптомах врач рекомендует вызвать рвоту и удалить из организма то, что вызвало отравление.

«Чем меньше всасывается того, что вызвало отравление, тем меньше токсинов попадет в организм, и легче будет протекать процесс восстановления», — подчеркнула Елена Павлова.

Что можно пить при отравлении.

Рассказывая о правилах питания при отравлении и рвоте, Зарема Тен обратила внимание на важность соблюдения питьевого режима.

Объем потребляемой жидкости в сутки должен составлять 2−3 литра для взрослых. Оптимально для восстановления, по словам врача, подойдут:

* «регидрон» или другие аптечные растворы для регидратации;

* слабый несладкий чай;
* компот из сухофруктов без ягод;
* кипяченая вода с добавлением лимонного сока.

Что можно есть при отравлении и рвоте.

Следующий этап — постепенное восстановление питания. Когда рвота прекратится Зарема Тен рекомендует начинать вводить легкие блюда, которые не раздражают ЖКТ:

* Рисовая каша на воде — адсорбирует токсины, крепит при диарее

* Сухари или подсушенный белый хлеб — углеводы, дают энергию без нагрузки на желудок.
* Бананы — восполняют дефицит калия, легко усваиваются.
* Овсянка — обволакивает стенки желудка, снижает воспаление.
* Отварные овощи (картофель, морковь, кабачки) — источник витаминов без грубой клетчатки.
* Нежирный куриный бульон — восстанавливает силы, стимулирует перистальтику.

Для приготовления можно использовать следующие способы:

* Отваривание — уничтожает бактерии, смягчает структуру продуктов.

* Запекание без масла — подходит для овощей и нежирного мяса.
* Приготовление на пару — сохраняет питательные вещества.

Строго запрещено: жарка, копчение, маринование.

Какие продукты нельзя есть при отравлении.

Среди продуктов-табу Зарема Тен назвала:

* Молочные продукты. Временная непереносимость лактозы после отравления может усилить диарею.

* Сырые овощи и фрукты кроме бананов. Клетчатка травмирует слизистую.
* Жирное мясо, колбасы, консервы. Эти продукты требуют усиленной работы ЖКТ.
* Острое, соленое, пряности. Раздражают желудок.
* Кофе, алкоголь, газировка. Провоцируют обезвоживание.

Врач общей практики Елена Павлова рассказала «Газете.Ru», что при отравлении важно не искать пользу от питания, а, наоборот, снизить количество еды.

Если боли в животе и тошнота, рвота не прекращается сутки, эксперт рекомендует вызвать врача, чтобы не допустить тяжелого обезвоживания и не пропустить другие заболевания желудочно-кишечного тракта, которые схожи с симптомами отправления.

Порядок приема продуктов при отравлении.

Первые сутки.

В первые сутки после отравления Павел Бережанский советует воздержаться от еды и взять водно-чайную паузу. Максимум, что можно позволить — чуть-чуть сушек или постного печенья к чаю.

«Буквально несколько штук, не больше. Потому что кишечник находится в спазме, и организм не сможет принять эту пищу», — обратил внимание врач.

Вторые сутки.

На вторые сутки после отравления Павел Бережанский рекомендует добавить в рацион куриный или овощной бульон. Объем не должен превышать 200−300 мл в день.

«Очень хорошо работает отвар из риса. Но не просто густой рис, а именно отвар из него. Потому что именно он обладает сорбирующими свойствами», — подчеркнул врач.

Третьи сутки.

Обычно на третий день восстанавливается аппетит. В это время можно потихоньку расширять рацион небольшим количеством пищи. Это могут быть рис, бананы, сухие печенья, крекеры, тосты.

«Помимо бульона можно вводить запеченное или тушеное филе курицы, индейки — такое мясо легко усваивается. Пищу важно принимать маленькими порциями 5−8 раз в день. Питьевой режим при отравлении важно соблюдать в течение всего промежутка лечения», — отметил Павел Бережанский.

Зарема Тен в свою очередь отметила, что «скорая помощь» для организма при отравлении — это именно диета.

Когда обращаться к врачу при отравлении.

Немедленная помощь врача нужна, если:

* симптомы отравления длятся дольше 3 дней;

* температура выше 38,5°C;
* в стуле или рвоте есть кровь;
* появились судороги, спутанность сознания;
* признаки обезвоживания: сухость во рту, отсутствие мочеиспускания более 6 часов, запавшие глаза.