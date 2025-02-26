Диета при пищевых отравлениях, что делать при рвоте и деирее, рекомендации врачей

Пищевые отравления стабильно занимают первые позиции в списке недомоганий. Вопреки распространенному мнению, вспышки заболевания случаются не только жарким летом, но и в холодное время года. Несвежие продукты, пища, приготовленная с нарушениями, ротавирусные инфекции — причин отравления масса. Какие симптомы укажут на то, что вы отравились, что можно есть при отравлении, сколько следует пить — в материале «Газеты.Ru».