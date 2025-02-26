Рамадан в Татарстане в 2025 году: сколько продлится ураза и когда пройдет главный ифтар

Также в этом году в качестве искупления за каждый пропущенный день поста установлена фидия размером в 400 рублей. На эти деньги необходимо накормить нуждающихся. Фидия выплачивается в случае, если здоровье мусульманина не позволяет «перенести» пост на другое время (то есть выздоровление невозможно).