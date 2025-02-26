Фотохромное стекло превратили в перезаписываемое хранилище информации

Ученые выяснили, что эту проблему можно обойти при помощи созданного ими фотохромного стекла, содержащего большое число ионов марганца и редкоземельного металла тербия, а также некоторое количество ионов сурьмы. Их взаимодействие с частицами света приводит к тому, что даже кратковременное воздействие зеленого лазера на подобное стекло окрашивает его в фиолетовый цвет. Проведенные учеными опыты указали на то, что эта окраска не исчезала даже при очень интенсивном облучении стекла при помощи других источников света на протяжении получаса.