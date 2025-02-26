Фотохромное стекло превратили в перезаписываемое хранилище информации

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Исследователи из Китая создали фотохромное стекло, которое меняет цвет при облучении зеленым лазером и при этом остается стабильным на протяжении долгого времени. Его можно использовать в качестве перезаписываемого оптического хранилища информации, говорится в исследовании, опубликованном в журнале ACS Energy Letters.
«Высокая прозрачность созданного нами стекла на базе марганца и тербия позволяет использовать его в качестве трехмерного оптического хранилища информации, а также для формирования трехмерных изображений внутри стекла путем его облучения при помощи зеленого лазера. Эти рисунки и данные можно многократно считывать, стирать и перезаписывать, что открывает дорогу для создания сверхплотных оптических накопителей информации», — говорится в исследовании.
Этот фотохромный материал был разработан группой китайских физиков под руководством профессора Китайского университета геонаук в Ухане Ли Гогана при поиске альтернатив для уже существующих электронных носителей информации. Одной из перспективных замен для уже существующих жестких дисков и флеш-памяти являются новые оптические носители информации, использующие в своей работе различные фотохромные вещества.
Так ученые называют материалы, чья структура и окраска кардинальным образом меняются при воздействии частиц света на определенной длине волны. В прошлом физики уже пытались использовать фотохромные соединения в качестве носителя информации, однако этому мешало то, что существующие материалы такого рода меняют цвет лишь при воздействии ультрафиолета, а также при этом они обладают не совсем оптимальными оптическими свойствами и недостаточно высокой стабильностью.
Ученые выяснили, что эту проблему можно обойти при помощи созданного ими фотохромного стекла, содержащего большое число ионов марганца и редкоземельного металла тербия, а также некоторое количество ионов сурьмы. Их взаимодействие с частицами света приводит к тому, что даже кратковременное воздействие зеленого лазера на подобное стекло окрашивает его в фиолетовый цвет. Проведенные учеными опыты указали на то, что эта окраска не исчезала даже при очень интенсивном облучении стекла при помощи других источников света на протяжении получаса.
Нагрев же стекла до температуры в 550 градусов Цельсия достаточно быстро возвращает ионы тербия и марганца в исходное состояние, что повторно делает данный материал полностью прозрачным и позволяет записать на него новую порцию данных. Дополнительным плюсом данного стекла является то, что в него можно записывать информацию в несколько слоев или в трехмерной форме, а затем считать ее при помощи двух разных лазеров, работающих в фиолетовой части спектра. В перспективе это позволит создать сверхплотные и надежные оптические накопители, подытожили физики.