В Иркутске наградили лучших учителя и воспитателя 2025 года

В Иркутске назвали имена лучших учителя и воспитателя 2025 года. Так, среди учителей награду забрал Андрей Корытников — преподаватель немецкого и английского языков школы № 26. Лучшим воспитателем стала Екатерина Лебедева — сотрудница детского сада № 18.
Профессиональное состязание проводится в столице Приангарья почти 35 лет. Во время торжественной церемонии подведения итогов победители получают ценные призы.
Напомним, «Комсомольская правда» — Иркутск’организовала фотоконкурс «Мисс Следствие Иркутской области — 2025», чтобы выбрать самую обаятельную леди в погонах. Голосование длилось с 17 января по 20 февраля. Выбирали победителей наши читатели. За звание лучших боролись 20 участниц. За месяц страницу конкурса посетили более 72 тысяч раз!