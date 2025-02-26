В Иркутске наградили лучших учителя и воспитателя 2025 года

Напомним, «Комсомольская правда» — Иркутск’организовала фотоконкурс «Мисс Следствие Иркутской области — 2025», чтобы выбрать самую обаятельную леди в погонах. Голосование длилось с 17 января по 20 февраля. Выбирали победителей наши читатели. За звание лучших боролись 20 участниц. За месяц страницу конкурса посетили более 72 тысяч раз!