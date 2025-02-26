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Лукашенко поговорил по телефону с Рахмоном, уточнив график встреч

Лукашенко согласовал с Рахмоном график встреч и выполнение договоренностей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 26 февраля, провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Лидеры во время телефонного разговора говорил об актуальных вопросах торгово-экономического сотрудничества, констатировав при этом хорошую динамику в развитии отношений между странами.

Кроме того, в разговоре президенты подчеркнули важность того, чтобы в полной мере была реализована утвержденная ранее дорожная карта на 2022 — 2026 годы. Еще в разговоре особое внимание было уделено укреплению кооперационных связей.

В завершение Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон уточнили график предстоящих встреч на ближайшее время.

Еще Александр Лукашенко подписал указ о награждении 146 белорусок орденом Матери.

Тем временем генпрокурор Швед сказал, что 35 руководителей МАЗ, МТЗ, БелАЗ и Атлант осуждены за взятки.