Лукашенко поговорил по телефону с Рахмоном, уточнив график встреч

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 26 февраля, провел телефонные переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Лидеры во время телефонного разговора говорил об актуальных вопросах торгово-экономического сотрудничества, констатировав при этом хорошую динамику в развитии отношений между странами.
Кроме того, в разговоре президенты подчеркнули важность того, чтобы в полной мере была реализована утвержденная ранее дорожная карта на 2022 — 2026 годы. Еще в разговоре особое внимание было уделено укреплению кооперационных связей.
В завершение Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон уточнили график предстоящих встреч на ближайшее время.
Еще Александр Лукашенко подписал указ о награждении 146 белорусок орденом Матери.
Тем временем генпрокурор Швед сказал, что 35 руководителей МАЗ, МТЗ, БелАЗ и Атлант осуждены за взятки.