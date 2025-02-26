На Жигулевской ГЭС завоют сирены 27 февраля

Утром в четверг, 27 февраля, на Жигулевской ГЭС завоют электросирены. Жителей предупредили, что так будет проводиться комплексная проверка готовности й системы оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Тольятти.
«Начало проверки — в 11:00. В это время на гидросооружении, а также на полуострове Копылово будут включены сирены экстренного оповещения с сигналом “Внимание всем!”, — говорится в сообщении.
Система оповещения будет проверяться на гидросооружении в целях поддержания работоспособности и готовности оборудования. В мэрии призвали жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.
Напомним, в начале марта также будет проведена проверка систем оповещения по всей Самарской области. Такие мероприятия в регионе проводятся регулярно.