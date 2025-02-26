Суд не стал возвращать под стражу свердловского бизнесмена Гайсина

Свердловский областной суд оставил под домашним арестом предпринимателя и экс-владельца завода «Исеть», «Уралбиофарм» и банка «Вятич» Малика Гайсина. Решение было принято за судебном заседании 26 февраля.
Прокурор требовал заключить бизнесмена под стражу. Представители надзорного органа настаивали, что обвиняемый неоднократно нарушал установленный судом режим домашнего ареста, покидал свой дом, ушел из больницы, не доехал до реабилитации, а один из ребцентров, не ставя в известность ГУФСИН, покидал пять раз. Отметим, что Гайсин после инсульта, который случился в прошлом году, проходит курс лечения в стационаре.
Юристы Гайсина сумели доказать, что он постоянно находится в отслеживающем браслете и не нарушает решения суда. Более того, судебные приставы и полицейские не раз приезжали к Гайсину с проверками и всегда находили его дома.
В конце июля 2023 г. Генпрокуратура предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».
Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились с точки зрения государства результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния. По версии надзорного ведомства, с 1995 по 1999 гг. Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Он скупал акции фармкомпании «Уралбиофарм» и в итоге стал монопольным владельцем.
Малик Гайсин находится под следствием и по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. По версии следователей, бизнесмен, будучи главой завода «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил предприятию ущерб в 333 млн рублей.
Структуры Гайсина национализировались дважды. Так, в прошлом году Ленинский районный суд Екатеринбурга повторно удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ акций ОАО «Уральский завод электрических соединителей “Исеть”.