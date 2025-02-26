Суд не стал возвращать под стражу свердловского бизнесмена Гайсина

Прокурор требовал заключить бизнесмена под стражу. Представители надзорного органа настаивали, что обвиняемый неоднократно нарушал установленный судом режим домашнего ареста, покидал свой дом, ушел из больницы, не доехал до реабилитации, а один из ребцентров, не ставя в известность ГУФСИН, покидал пять раз. Отметим, что Гайсин после инсульта, который случился в прошлом году, проходит курс лечения в стационаре.