Прокуратура начала проверку из-за отсутствия воды в Бахчисарайском районе

«По предварительной информации, из-за низких температур труба водоснабжения перемерзла, что стало причиной прекращения водоснабжения в селе Зеленом», — пояснили ситуацию в пресс-службе.
В рамках надзорных мероприятий прокуратура оценит исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства должностными лицами ресурсоснабжающей организацией и причины возникновения аварийной ситуации.
«По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточняется в сообщении.
В среду в Крыму сохраняются минусовые температуры. Днем в южных и восточных районах вероятен небольшой снег, прогнозировали ранее в республиканском гидрометцентре.