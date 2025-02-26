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Прокуратура начала проверку из-за отсутствия воды в Бахчисарайском районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту отключения водоснабжения в селе Зеленое Бахчисарайского района, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительной информации, из-за низких температур труба водоснабжения перемерзла, что стало причиной прекращения водоснабжения в селе Зеленом», — пояснили ситуацию в пресс-службе.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура оценит исполнение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства должностными лицами ресурсоснабжающей организацией и причины возникновения аварийной ситуации.

«По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточняется в сообщении.

В среду в Крыму сохраняются минусовые температуры. Днем в южных и восточных районах вероятен небольшой снег, прогнозировали ранее в республиканском гидрометцентре.

Прокуратура
ЖКХ