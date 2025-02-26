В Омской области оспаривают отставку осужденного судьи из Колосовки

Куминов работал в Колосовском районном суде с декабря 2011 года, занимал должность председателя (до декабря 2017 года) и исполняющего обязанности председателя (с января 2019 года). В феврале 2022 года его лишили судейской неприкосновенности в связи с уголовным делом. В октябре того же года его судейские полномочия были приостановлены.