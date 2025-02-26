В Омской области оспаривают отставку осужденного судьи из Колосовки

В Омской области разгорается скандал вокруг отставки бывшего судьи Колосовского районного суда Владислава Куминова. Мужчина в 2019 году сбил на пешеходном переходе 2 человек, причинив им тяжкий вред здоровью. Мужчину осудили на 6 месяцев, но освободили от наказания по истечению срока давности.
Сейчас решается вопрос об аннулировании его отставки с поста судьи. Рассмотрение представления в коллегии судей состоится в пятницу, 28 февраля.
Куминов работал в Колосовском районном суде с декабря 2011 года, занимал должность председателя (до декабря 2017 года) и исполняющего обязанности председателя (с января 2019 года). В феврале 2022 года его лишили судейской неприкосновенности в связи с уголовным делом. В октябре того же года его судейские полномочия были приостановлены.
До этого два раза судью не признавали виновным и оправдывали. Решение ККС по данному представлению будет названо в ходе рассмотрения дела уже в эту пятницу.
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