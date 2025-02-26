Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Астанчан предупредили о гололеде.
Туман накроет Шымкент, Жетысу и Туркестанскую область.
Туман и гололед прогнозируются в Алматы и Алматинской области.
Снег, гололед, метель, туман и ветер ожидаются в Мангистау и Жамбылской области.
Снег и низовая метель — в Атырауской области и ЗКО.
Низовая метель, туман и ветер прогнозируются в Актюбинской области.
Снег и дождь, метель, туман, гололед и ветер — в Кызылординской области.
Снег, метель, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в ВКО, СКО, области Абай и Костанайской области.
Метель, туман, гололед и ветер — в Акмолинской области.
Снег, метель и ветер — в Павлодарской области.