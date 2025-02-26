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Во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение

Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в во всех регионах и мегаполисах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 54% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: Pixabay

Астанчан предупредили о гололеде.

Туман накроет Шымкент, Жетысу и Туркестанскую область.

Туман и гололед прогнозируются в Алматы и Алматинской области.

Снег, гололед, метель, туман и ветер ожидаются в Мангистау и Жамбылской области.

Снег и низовая метель — в Атырауской области и ЗКО.

Низовая метель, туман и ветер прогнозируются в Актюбинской области.

Снег и дождь, метель, туман, гололед и ветер — в Кызылординской области.

Снег, метель, туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в ВКО, СКО, области Абай и Костанайской области.

Метель, туман, гололед и ветер — в Акмолинской области.

Снег, метель и ветер — в Павлодарской области.