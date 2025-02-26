В Куюках появится новая дорога, которая будет выводить на М-7

«Пробки в Куюках — это большая проблема. Мы с министром транспорта Татарстана Фаридом Ханифовым обсуждаем проект ещё одной дороги, которая бы выводила из поселка на М-7. Но на ней по премыканиям тоже сложная ситуация. Сейчас мы прорабатываем вопрос с Институтом пространственного планирования. Думаю, она появится в ближайшие годы», — сообщил собеседник агентства.