Две трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды

В Акмолинской области 26 февраля 2025 года в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ», с 856 по 915 км, от границы СКО до поселка Жаксы.
Ориентировочное время открытие дороги — 27 февраля 2025 года в 10:00.
В Северо-Казахстанской области 26 февраля 2025 года в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ», на 846−856 км, поворота села Тахтарброт до границы Акмолинской области.
Ориентировочное время открытие дороги — 27 февраля 2025 года в 10:00.