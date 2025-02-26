Две трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды

В Акмолинской области 26 февраля 2025 года в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ», с 856 по 915 км, от границы СКО до поселка Жаксы.