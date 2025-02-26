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Две трассы закрыты в Казахстане из-за непогоды

В КазАвтоЖол сообщили о закрытии дорог в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, передает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

В Акмолинской области 26 февраля 2025 года в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ», с 856 по 915 км, от границы СКО до поселка Жаксы.

Ориентировочное время открытие дороги — 27 февраля 2025 года в 10:00.

В Северо-Казахстанской области 26 февраля 2025 года в 17:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ», на 846−856 км, поворота села Тахтарброт до границы Акмолинской области.

Ориентировочное время открытие дороги — 27 февраля 2025 года в 10:00.