Необычная государственная школа Петербурга осталась без первых классов

Сотрудники администрации Кировского района провели мониторинг количества детей в детских садах, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому было принято решение об открытии дополнительного речевого класса в школе № 269, а в вальдорфской школе первый класс в нынешнем году не откроется.