Необычная государственная школа Петербурга осталась без первых классов

Об этом стало известно в среду, 26 февраля, из сообщения администрации района после вопросов родителей учащихся.
«Школа № 658 первый класс в этом году не открывает», — говорится в публикации.
Администрация сослалась на несколько причин. Во-первых, происходит демографический спад, что приводит к сокращению количества первых классов школ района. Во-вторых, в последние годы увеличивается потребность в открытии классов для детей с тяжелыми нарушениями речи.
«В одном здании со школой № 269 располагается школа № 658, в которой всего 11 классов. При этом в школе № 269 на 1 сентября 2025 будет функционировать 32 класса, среди которых общеобразовательные классы и речевые классы», — заявили в администрации.
Сотрудники администрации Кировского района провели мониторинг количества детей в детских садах, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому было принято решение об открытии дополнительного речевого класса в школе № 269, а в вальдорфской школе первый класс в нынешнем году не откроется.
Семьям, чьи дети учатся в школе № 658, пообещали в первоочередном праве зачислять других детей в первые классы 269-й школы.
Вальдорфская педагогика — это альтернативная педагогическая система, основанная на идеях австрийского философа и педагога Рудольфа Штайнера. Она направлена на гармоничное развитие ребенка, учитывая его физические, эмоциональные, интеллектуальные и духовные аспекты.