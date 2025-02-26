В выходные на нескольких площадках Казани развернутся масленичные гуляния

Для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов в парке «Крылья советов» концертная программа начнется 1 марта в 11:00. В этот же день состоятся проводы зимы в поселке Кадышево (в 11:00) и Крутушка (в 14:00). Праздничная программа в поселке Борисоглебское развернется 2 марта в 11:00, а в Сухой Реке — в 14:00.