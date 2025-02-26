В выходные на нескольких площадках Казани развернутся масленичные гуляния

В предстоящие выходные на нескольких площадках столицы Татарстана развернутся масленичные гуляния. Горожане 1 и 2 марта смогут посетить музыкально-театрализованные представления, принять участие в играх или угоститься чаем с блинами.
Для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов в парке «Крылья советов» концертная программа начнется 1 марта в 11:00. В этот же день состоятся проводы зимы в поселке Кадышево (в 11:00) и Крутушка (в 14:00). Праздничная программа в поселке Борисоглебское развернется 2 марта в 11:00, а в Сухой Реке — в 14:00.
Принять участие в народных гуляниях можно в Вахитовском и Приволжском районах. Так, в парке «Черное озеро» праздничная программа откроется 1 марта в 11:00. Горожан ожидают музыкально-театрализованное представление, выступление творческих коллективов республики, игры и конкурсы, а также чаепитие с блинами. Возле Дома культуры поселка Отары народные гуляния запланированы на 11:00, в поселке Мирный — на 14:00.
Жители Кировского и Московского районов также могут посетить несколько мероприятий. На проводах зимы в жилом районе Салават Купере (ул. Абзалова, 15) всех желающих будут ждать 1 марта в 13:00. Развлекательная программа с мастер-классами пройдет для проживающих в поселке Красная Горка и в Доме культуры «Полимер» в 11:00.
На площади перед Дворцом культуры железнодорожников 2 марта в 12:00 организуют концертную-интерактивную программу от творческих коллективов, проведут игры и конкурсы. В 10:00 также стартует программа в парке Петрова.
В Советском районе масленицу начнут отмечать в сквере «Туган Алан» поселка Карьер. Так, 1 марта в 10:00 состоятся музыкально-театрализованное представление, конкурсы, интерактив, соревнования и чаепитие с блинами.
Во дворе Дома культуры поселка Вознесенское (ул. Нардуган, 45) в 11:00 развернется театрализованная концертная программа с играми и участием творческих коллективов. Такие же гуляния в 11:00 ожидаются во дворе Дома культуры поселка Константиновка (ул. Интернациональная, 24а). В сквере поселка Царицынский бугор праздничные мероприятия пройдут в 13:00.
2 марта в 11:00 в парке у ДК им. С. Саид-Галиева (ул. Советская, 18) состоится праздник «Масленица — 2025». В 11:00 в сквере «Маленький принц» поселка Нагорный для жителей проведут музыкально-театрализованное представление, соревнования и чаепитие с блинами. Во дворе КЦ «Сайдаш» (ул. Николая Ершова, 57а) в 12:00 гости могут посмотреть театрализованную программу «Масленица пришла — открывай ворота!».
В программе возможны изменения, уточнили в управлении культуры Казани.