Под Ростовом в пожаре погиб 98-летний пенсионер

Накануне в Волгодонске при пожаре в частном доме погибли мать и отчим, спасая своих детей. Они успели вынести на улицу двух мальчиков семи и 13 лет, но, вернувшись за документами, сами оказались в ловушке огня и едкого дыма. Дети с ожогами были госпитализированы.