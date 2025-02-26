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Под Ростовом в пожаре погиб 98-летний пенсионер

В Аксае из горящего дома не смог выбраться 98-летний маломобильный пенсионер.
Источник: Комсомольская правда

В городе Аксае Ростовской области, на улице Сергеевской, произошел пожар, в результате которого погиб 98-летний пенсионер. О возгорании сообщили соседи, однако спасти мужчину, который из-за ограниченной подвижности не смог самостоятельно выбраться из дома, не удалось. Об этом сообщили в донском главке МЧС России.

На место происшествия оперативно прибыли 8 сотрудников МЧС России с двумя единицами техники. Им удалось ликвидировать пожар на площади 100 квадратных метров. Причины возгорания пока неизвестны — их установит дознаватель МЧС.

Накануне в Волгодонске при пожаре в частном доме погибли мать и отчим, спасая своих детей. Они успели вынести на улицу двух мальчиков семи и 13 лет, но, вернувшись за документами, сами оказались в ловушке огня и едкого дыма. Дети с ожогами были госпитализированы.

Кроме того, недавно в Ростовской области произошло еще два смертельных пожара. В городе Гуково в результате возгорания в квартире погибла 63-летняя женщина. Еще один пожар унес жизнь женщины в поселке Подлесном Матвеево-Курганского района.