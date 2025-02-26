Депутаты Беларуси ратифицировали договор с Россией о гарантиях безопасности

Белорусскими депутатами ратифицирован договор Беларуси и России о гарантиях безопасности, сообщает БелТА.
Документ был ратифицирован на заседании второй сессии Совета Республики Нацсобрания восьмого созыва. Так, депутаты одобрили проект закона о ратификации договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который устанавливает общепризнанные подходы. Документ демонстрирует неукоснительное соблюдение его участниками норм и принципов международного права при выполнении взаимных обязательств в сфере безопасности.
Также договор нацелен на укрепление безопасности сторон в рамках общего оборонного пространства. Документом закрепляются в качестве ключевого условия взаимные гарантии Беларуси и России для осуществления необходимых мер при посягательстве на безопасность любой из сторон и Союзного государства в целом.
Напомним, в начале декабря Лукашенко и Путин подписали договор гарантий безопасности Союзного государства.
В середине февраля Госдума России ратифицировала договор с Беларусью о гарантиях безопасности.
Тем временем Лукашенко поговорил по телефону с Рахмоном, уточнив график встреч.