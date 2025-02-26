Депутаты Беларуси ратифицировали договор с Россией о гарантиях безопасности

Документ был ратифицирован на заседании второй сессии Совета Республики Нацсобрания восьмого созыва. Так, депутаты одобрили проект закона о ратификации договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который устанавливает общепризнанные подходы. Документ демонстрирует неукоснительное соблюдение его участниками норм и принципов международного права при выполнении взаимных обязательств в сфере безопасности.