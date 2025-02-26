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К снегопадам и гололедице призывают готовиться водителей Южного Урала

Об ухудшении погоды предупреждает граждан Госавтоинспекция Челябинской области. О том, что снегопады могут на несколько дней задержаться на Южном Урале, ранее писал «МК-Челябинск». Теперь эту информацию подтверждают синоптики и пресс-служба региональной ГАИ.

Сейчас в Ричмонде: +11° 5 м/с 62% 756 мм рт. ст. +15°

Сообщается, что в Челябинской области ожидаются снежные осадки. Возможно образование наледей на тротуарах и проезжих частях, а также значительное снижение видимости.

Чтобы не попасть в аварийную ситуацию в подобных условиях, следуйте правилам дорожного движения. Водители, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию с другими машинами, внимательно следите за дорогой, избегайте резких поворотов, перестроений, торможений, иначе ваш автомобиль может занести. Чтобы повысить заметность своего транспортного средства, включайте противотуманные фары или ближний свет.

Быть внимательнее в условиях непогоды стоит и пешеходам. В метели водителям бывает сложно заметить людей на переходах, потому не будет лишним прикрепить к одежде светоотражающие элементы.