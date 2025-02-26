К снегопадам и гололедице призывают готовиться водителей Южного Урала

Об ухудшении погоды предупреждает граждан Госавтоинспекция Челябинской области. О том, что снегопады могут на несколько дней задержаться на Южном Урале, ранее писал «МК-Челябинск». Теперь эту информацию подтверждают синоптики и пресс-служба региональной ГАИ.