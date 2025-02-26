К снегопадам и гололедице призывают готовиться водителей Южного Урала

Сообщается, что в Челябинской области ожидаются снежные осадки. Возможно образование наледей на тротуарах и проезжих частях, а также значительное снижение видимости.
Чтобы не попасть в аварийную ситуацию в подобных условиях, следуйте правилам дорожного движения. Водители, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию с другими машинами, внимательно следите за дорогой, избегайте резких поворотов, перестроений, торможений, иначе ваш автомобиль может занести. Чтобы повысить заметность своего транспортного средства, включайте противотуманные фары или ближний свет.
Быть внимательнее в условиях непогоды стоит и пешеходам. В метели водителям бывает сложно заметить людей на переходах, потому не будет лишним прикрепить к одежде светоотражающие элементы.